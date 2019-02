25 febbraio 2019- 14:03 M5S: Di Maio, 'tra domani e mercoledì novità importanti'

Roma, 25 feb. (AdnKronos) - "Andremo avanti con la riorganizzazione, tra domani e dopodomani ci saranno novità importanti per il Movimento". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, nel piazzale antistante Palazzo Chigi. Riguardo all'apertura alle liste civiche, "bisognerà iniziare in maniera sperimentale - sembra frenare il capo politico del Movimento - la cosa importante è parlarne con gli iscritti", coinvolgerli in quello che, premette, "non sarà un percorso lampo".