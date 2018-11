26 novembre 2018- 18:49 M5S: Di Nicola, Renzi e Boschi fanno tenerezza

Roma, 26 nov. (AdnKronos) - "Ormai Renzi e Boschi fanno tenerezza. Stamattina si sono svegliati e, non avendo di meglio di fare, hanno attaccato Luigi Di Maio per una storia che nulla c'entra con vicende ben più gravi che vedono come protagonisti i loro parenti e amici". Lo afferma il senatore del Movimento 5 stelle Primo Di Nicola. "Evidentemente, questi 'signori' dalla memoria corta -aggiunge- si sono dimenticati dei disastri che hanno combinato quando erano al governo, come il decreto salva banche che è costato agli italiani decine di miliardi di euro riducendo sul lastrico oltre 100mila famiglie. O delle indagini che hanno coinvolto i genitori del 'senatore semplice di Scandicci' e Luca Lotti, pezzo da novanta del 'Giglio magico' renziano. Pur non avendo nulla a che fare con la storia raccontata dal servizio delle 'Iene', il ministro Di Maio si è reso subito disponibile a fornire chiarimenti: una differenza di stile da cui il Pd dovrebbe solo prendere esempio".