M5S: DI VITA, AUDIO SU FORELLO NON SAREBBE DOVUTO DIVENTARE PUBBLICO

9 maggio 2017- 13:07

Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Non so che dire. È una prova processuale agli atti della procura di Palermo, non sarebbe dovuta diventare pubblica. Come tante altre cose". Così, su Twitter, la deputata del M5S, sospesa dal movimento perché coinvolta nell'inchiesta sulle firme false, parlando dell'audio che in queste ore gira sul web in cui si sente uno dei responsabili della Comunicazione dei grillini, Andrea Cottone, parlare con alcuni deputati, tra cui Riccardo Nuti, anche lui sospeso dal M5S, la stessa Di Vita o Loredana Lupo, quest'ultima però non è coinvolta nell'inchiesta firme false.