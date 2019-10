9 ottobre 2019- 15:08 M5S: dopo G. Grillo anche Lezzi e Paragone danno forfait a Italia 5 Stelle

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - Dopo l'ex ministra della Salute Giulia Grillo, si contano altre defezioni di peso a Italia 5 Stelle, la festa per il decennale del Movimento che si terrà sabato e domenica a Napoli. Alla 'Woodstock' grillina mancheranno anche un'altra ex ministra del primo governo Conte, la senatrice, e volto storico del Movimento, Barbara Lezzi -ieri protagonista di un post al vetriolo contro Luigi Di Maio- e Gianluigi Paragone, il senatore 'ribelle' del Movimento. "A Napoli? Non ne ho proprio voglia - dice all'Adnkronos Lezzi - non è dissenso il mio, ma assenza di entusiasmo". Molto più tranchant Paragone, 'matador' del palco di Italia 5 Stelle nella scorsa edizione al Circo Massimo. "Cosa vado a dire a Napoli - risponde all'Adnkronos - che sono contrario su tutto? Abbiamo fatto un governo col Pd, cosa posso raccontare io a Italia 5 Stelle? E' ovvio che me ne starò a casa mia". E non ci sarà Alessandro Di Battista, lontano tuttavia per motivi personali.