16 dicembre 2018- 16:19 **M5S: D'Uva, aggredita deputata Lapia, costole rotte e contusioni**

Roma, 16 dic. (AdnKronos) - "Tutta la solidarietà del gruppo del MoVimento 5 Stelle va alla nostra portavoce, Mara Lapia, brutalmente aggredita da un uomo in un supermercato di Nuoro. Mara è stata prima aggredita verbalmente e poi fisicamente ed ha riportato una frattura costale e varie contusioni". Lo dichiara Francesco D’Uva, capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei deputati."Sono in corso indagini per ricostruire l’accaduto. E’ gravissimo e intollerabile che un uomo, in modo becero e disumano, si accanisca violentemente nei confronti di una donna fino a ridurla in quelle condizioni". "A nome di tutto il gruppo del MoVimento 5 Stelle dico a Mara che le siamo vicini e che abbiamo bisogno di lei. Tutti noi sappiamo che sei una donna forte e ti risolleverai da questo brutto incubo”, conclude.