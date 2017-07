M5S: ECCO I 62 PIù VOTATI ALLE 'REGIONARIE' M5S SICILIA

5 luglio 2017- 18:55

Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - Ci sono quasi tutti i deputati regionali siciliani uscenti del M5S tra i 62 attivisti grillini scelti ieri, durante il 'click day' sulla piattaforma Rousseau, come candidati all'Assemblea regionale siciliana. Mancano i deputati Giorgio Ciaccio e Claudia La Rocca, rinviati a giudizio per l'inchiesta sulle firme false. Hanno deciso di abbandonare alle prossime regionali Palazzo dei Normanni. ecco i nomi in ordine alfabetico: Adorno Erminia lidia (Catania), Aiello Davide (Palermo), Alfarini Giampiero Ercole Dimitri (Enna), Anastasi Cristiano (Catania), Bellassai Patrizia (Ragusa), Bellavia Maria (Agrigento), Callea Giovanni (Palermo), Campo Stefania (Ragusa), Cancelleri Giovanni Carlo (Caltanissetta) e Cantarella Giovanni (Catania). E ancora: Cappello Francesco (Catania), Cassese Paola (Siracusa), Ciancio Gianina (Catania), Ciappina Gionata (Catania), Cimino Rosalba (Agrigento), Cinà Salvatore (Agrigento), Damante Ketty (Caltanissetta), De luca Antonino (Messina), Di Caro Giovanni (Agrigento), Di Paola Nunzio (Caltanissetta), Diana Valeria (Catania), Fanara Carlo (Messina) Fargione Massimiliano (Siracusa), Favuzza Erika (Palermo), Ferreri Vanessa (Ragusa), Fodale Flavia (Trapani), Fortuna Fabio (Siracusa), Foti Angela (Catania).Tra gli altri candidati ci sono: Inglese Giovanni (Trapani), La Gaipa Fabrizio (Agrigento), Laspada Alberto (Messina), Lauria Teresa (Siracusa), Li Destri Giacomo (Palermo), Listì Maman Alì (Palermo), Lo Bianco Rosaria (Palermo), Mangiacavallo Matteo (Agrigento), Marano Jose (Catania), Mazzeo Francesco (Messina), Moscarelli Angelo (Palermo), Nicolosi Gaetano (Catania), Pagana Elena (Enna), Palmeri Valentina (Trapani), Papiro Antonella (Messina), Parente Antonio (Palermo), Raffa Angela (Messina), Rallo Stefano Maria (Trapani), Randazzo Antonino (Palermo), Russo Leonardo (Messina), Santocono Giampiero (Catania), Sapienza Antonino (Catania), Scarcella Giuseppe (Catania), Schembri Lydia angela (Palermo), Schillaci Roberta (Palermo), Siragusa Salvatore (Palermo), Spata Carmelo (Ragusa), Sunseri Luigi (Palermo), Tancredi Sergio (Trapani), Trifirò Carmela (Palermo) e Trizzino Giampiero (Palermo), Vilardi Rosa (Palermo) e Zafarana Valentina (Messina), Zito Stefano (Siracusa).