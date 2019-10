8 ottobre 2019- 15:04 M5S: Edoardo Bennato torna sul palco di Italia 5 Stelle

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - Torna sul palco di Italia 5 Stelle Edoardo Bennato. L'artista napoletano, che ha già calcato il palco della kermesse grillina nel 2014, figura infatti tra gli artisti che si esibiranno nel capoluogo campano, dove il 12 e 13 ottobre, all’interno della Mostra d’Oltremare, si svolgerà l’edizione 2019 di Italia 5 Stelle, la tradizionale festa del Movimento che quest'anno ricade nel decimo anniversario della fondazione del MoVimento.Sabato 12 Ottobre, si legge in una nota del M5S, "festeggeremo insieme con una grande serata all’interno dell’Arena Flegrea, la piu` prestigiosa e famosa location per concerti e spettacoli all’aperto del Sud Italia. Una serata-evento che unirà interventi politici e un grande momento di spettacolo con importanti artisti. Performance soliste si alterneranno a esibizioni di gruppo: teatro, danza e musica in un unico intreccio di emozioni".Segue l'elenco degli artisti che animeranno la serata. Oltre a Bennato, ci saranno Salvatore Striano e Lucariello, "per un messaggio di legalità` contro tutte le mafie", Patrizio Rispo, celebre attore di 'Un posto al sole', la band partenopea Capone & Bungtbangt, Luca Amitrano e l’Orchestra San Giovanni, Ernesto Dolvi e Danzarte, Virtuoso Artale, Chiara Perreca e Shark e Groove, Cesare Isernia, Francesco Vitale. "E al termine della serata la festa continua, all’esterno dell’Arena, con il DJ Marco Montefusco e le acrobate di PinkMoon", annunciano i 5 Stelle.