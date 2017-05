M5S: E.LETTA, NON NEGATIVO CHE PARTECIPI AD INTESE SU SISTEMA VOTO (2)

29 maggio 2017- 17:20

(AdnKronos) - "Per il sistema -spiega Letta- la cosa peggiore è avere dei pezzi di sistema che si autoescludono, non dialogano con gli altri. Cinquestelle probabilmente ha fatto un'evoluzione rispetto a quello che deve essere il suo ruolo. Noi abbiamo un sistema che è meglio di altri, perchè se penso a quello che succede in Gran Bretagna o in Francia, dove i partiti considerati anti-sistema sono addirittura messi fuori dal Parlamento, in questo dobbiamo valorizzare l'inclusività del sistema italiano".