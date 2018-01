M5S: ESCLUSI PARLAMENTARIE SU PIEDE GUERRA, TELEFONO BOLLENTE PER LEGALE RICORSI

17 gennaio 2018- 11:15

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Decine e decine di telefonate, da tutta Italia. Dal Nord al Sud è già partita la battaglia degli esclusi alle parlamentarie M5S. "Tra ieri e stamani - racconta all'Adnkronos l'avvocato Lorenzo Borré, l'uomo che ha dato voce agli espulsi dal Movimento portando Grillo e i suoi in Tribunale - ho ricevuto tante di quelle chiamate che ci vorrebbe una linea dedicata. Sono tutti arrabbiati, tutti pronti a rivolgersi al Tribunale per far valere diritti che considerano violati". Ma Borré, stavolta, ha deciso di fare un passo indietro. "Ho invitato a rivolgersi a un altro legale, passo la mano - dice - perché penso ci sia un'incongruenza di fondo: io mi trovo in questo momento a difendere la prima associazione, quella nata nel 2009 che ha dato vita al M5S, contro la terza, quella, per intenderci, alla quale si sono iscritti gli attivisti che hanno partecipato a queste parlamentarie, inclusi gli esclusi che oggi vogliono portare Grillo, Di Maio e i vertici in Tribunale". Stavolta gli 'epurati' non li difenderà Borré, dunque, che solo pochi giorni fa ha chiesto la nomina di un curatore che rappresenti la prima associazione M5S per curarne gli interessi. "Ma considerando il tono delle telefonate e il gran numero, da tutte le Regioni di Italia - dice - sono certo ci sarà presto un ricorso di massa". Non una vera class action, ma qualcosa che gli somiglia molto. A parlamentarie ancora in corso, si delineano all'orizzonte già le prime grane giudiziarie per Grillo e i suoi.