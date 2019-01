27 gennaio 2019- 17:19 M5S: Faraone, 'folle Rai paghi Grillo, da Pd interrogazione parlamentare'

Roma, 27 gen. (AdnKronos) - “Presenterò domani un’interrogazione in commissione di Vigilanza Rai e chiederò di poter fare un’accesso agli atti per verificare quanto scrivono oggi organi di stampa, in riferimento al presunto compenso che la Rai vorrebbe pagare a Beppe Grillo per la messa in onda della trasmissione 'C’è Grillo' su Rai 2. Pensare che i soldi del servizio pubblico siano utilizzati per pagare quello che ormai è a tutti gli effetti un leader politico mi sembra folle”. Lo annuncia il capogruppo Pd in commissione Vigilanza, Davide Faraone.“Però - incalza l'esponente dem - questa vicenda potrebbe anche essere diversa: potrebbe infatti essere tutto pensato per poter consentire a Beppe Grillo di fare il bel gesto, con una bella dichiarazione in cui rinuncia al compenso”.