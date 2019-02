22 febbraio 2019- 21:48 M5S: Fattori, 'ok riorganizzazione ma non sia calata dall'alto'

Roma, 22 feb. (AdnKronos) - "La riorganizzazione serve, ma deve partire dai territori. Se sarà calata dall’alto si rischia di finire peggio dei partiti". Lo ha detto la senatrice M5S, Paola Fattori, in una video intervista al Fatto Quotidiano. Fattori ha criticato anche la piattaforma Rousseau: “Una piattaforma privata, senza un controllo di un ente terzo e senza certificazione, non può essere adatta a prendere decisioni di carattere nazionale, ma solo per regolare la vita di un’organizzazione privata”.