5 marzo 2019- 16:54 M5S: Fattori pubblica libro pro-vax per Rizzoli, 'il Medioevo in Parlamento'

Roma, 5 mar. (AdnKronos) - I rapporti tra politica e scienza non sono mai stati facili, ma negli ultimi anni, complici il populismo diffuso e una comunicazione distorta, il divario si è` allargato. Lo sa bene Elena Fattori, scienziata e senatrice 'ribelle' del M5S -in attesa del verdetto dei probiviri grillini sulla sua permanenza nel Movimento- tra i promotori del 'Patto per la scienza', autrice del nuovo libro "Il Medioevo in Parlamento", che reca come sottotitolo "Vaccini, stamina, sperimentazione animale. Perché la politica sta boicottando la scienza", che la casa editrice Rizzoli manderà in libreria il prossimo 19 marzo. Nel libro, come spiega un comunicato dell'editore, la senatrice Fattori svela "i retroscena del dibattito politico sui temi scientifici e chiarisce la sua posizione (e la sua opposizione) sulle campagne antiscientifiche che proliferano in Parlamento, a tutela degli interessi della societa` contro chi vorrebbe riportarla al Medioevo". Secondo l'editore, quello di Fattori è "un intervento sincero, provocatorio e senza filtri di una voce critica che mette la conoscenza e la verità prima di tutto". Con le sue posizioni a difesa della scienza, Fattori si è spesso trovata in contrasto con una porzione del suo partito.