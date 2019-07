24 luglio 2019- 18:34 M5S: Ferrandelli (+Europa), 'partito antidemocratico e autoritario'

Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - "L’espulsione dei consiglieri Giulia Argiroffi e Ugo Forello dal M5S mi lascia interdetto e mi convince sempre più si tratti di un partito antidemocratico e autoritario". Così Fabrizio Ferrandelli, leader siciliano di +Europa. "Questo atto conferma la distanza politica e amministrativa con un partito che non accetta il dialogo e lo scambio di opinioni al proprio interno - aggiunge - Impossibile immagine un dialogo tra forze politiche se il tenore è questo. Confermo la nostra distanza da un modus operandi che reputo lontano da qualsiasi forma di civiltà e democrazia ed esprimo stima e solidarietà per Argiroffi e Forello. Con loro ho condotto diverse battaglie e sono certo continuerò a portarne avanti di nuove per il bene di Palermo e dei palermitani".