29 maggio 2019- 17:24 M5S: Ferrara, 'scelta referendum su Di Maio delude, paghiamo incoerenza' (2)

(AdnKronos) - "Tutto questo ci ha penalizzato in una fase in cui -con la partenza del governo- ci siamo trovati in parte impreparati, finendo col farci trascinare da chi ci batte per esperienza governativa, amministrativa e organizzativa. Abbiamo fatto grandi cose, abbiamo raggiunto risultati come lo spazzacorrotti, il reddito di cittadinanza, la quota 100, eppure a volte ci è mancato il coraggio di credere in noi stessi. Orientati forse dai sondaggi o peggio ancora dai likes sui social, abbiamo assunto posizioni ondivaghe - accusa Ferrara - arrivando a mettere a dura prova la nostra coerenza: tra i più eclatanti, il voto su Salvini per il caso Diciotti, la posizione sul decreto Sicurezza". "Non è allora su una persona che dobbiamo essere chiamati a decidere, ma su un metodo. Leader, a mio parere, non è chi vince contro il pollice verso, ma chi sa interpretare una situazione, sa ascoltare, si assume le proprie responsabilità e sa essere una guida. Riflettiamo sul metodo, su come vuole organizzarsi il MoVimento per essere efficiente, su come valorizzare le competenze, su come confrontarci costantemente per stabilire la linea politica sui vari temi, su come rendere la comunicazione funzionale ai contenuti. Solo così possiamo crescere, migliorarci e ripagare la fiducia che tanti cittadini hanno riposto in noi", conclude l'europarlamentare M5S.