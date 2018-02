M5S: FIANO, RITIRO DESSì DOVEROSO

3 febbraio 2018- 20:33

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "Dessì fa passo indietro? Di Maio ci risparmi le litanie sull'onestà. Era il minimo dopo che erano stati scoperti. Non dicano magari che era uno dei tanti, viste le foto e la lunga frequentazione avuta. Amico degli Spada e non solo. Altro che strumentalizzazioni". Lo dichiara Emanuele Fiano del Pd. "Facevano finta di non sapere. Rinuncia non è onestà ma dimostrazione che avevano provato a fare i furbi. Solo un atto tardivo quanto doveroso, visto che il problema era in casa loro. Meno balle a Londra caro Di Maio e più verità a Roma", conclude.