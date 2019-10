15 ottobre 2019- 22:07 M5S: Fico, 'alleanza con Pd? no perchè torna Salvini, guardiamo avanti'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Qui non si deve mai pensare che torna o non torna Salvini. Non è questo il punto". Roberto Fico risponde così a Cartabianca in merito a un'alleanza con il Pd 'anti-Salvini'. "Ci sono le elezioni, si vota e chi vince va al governo. Perciò bisogna lavorare su cosa su vuol fare. Dobbiamo guardare avanti".