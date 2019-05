30 maggio 2019- 19:44 M5S: Fico, 'anteporre etica a comunicazione, linea politica sia collegiale'

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Ieri ho anche parlato di comunicazione. Sappiamo tutti quanto sia pervasiva in tanti modi nel nostro quotidiano. Figuriamoci in politica. Ma proprio per questo, e soprattutto in politica, abbiamo bisogno di anteporre alla parola comunicazione, la parola etica". Lo scrive il presidente della Camera Roberto Fico, in un post su Facebook in cui torna sull'assemblea congiunta di ieri sera."Nello scenario attuale, ovunque nel mondo, la comunicazione - e non l'informazione - ha fagocitato la politica snaturandola. Capita che si facciano scelte in momenti importanti prendendo in grande considerazione i sondaggi, riferendosi solo al presente senza pensare che la politica deve ragionare guardando molto in avanti negli anni e non solo alle scadenze elettorali. Purtroppo - osserva Fico - anche noi siamo caduti in questa trappola. Le linee politiche vanno definite in modo collegiale senza rincorrere strategie comunicative e umori del momento. E solo dopo comunicare. In questo modo si riafferma l'importanza della politica su tutto il resto".