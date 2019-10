24 ottobre 2019- 09:02 M5S: Fico, 'con Pd avanti con programma governo, no a schema vecchie alleanze'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Per quanto riguarda il rapporto M5S-Pd "in questo momento rimarrei su quello che si sta facendo. I 29 punti, gli obiettivi che ci siamo dati, non seguirei schemi vecchi come le alleanze a prescindere". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, in un'intervista a 'La Repubblica'."Penso -aggiunge- che quello intrapreso in Umbria sia un percorso positivo per i cittadini di quella regione". E per quanto riguarda il voto futuro in altre Regioni "dobbiamo valutare, coinvolgendo prima di tutto il territorio", senza guardare all'esito del voto in Umbria, "non dipende da una vittoria o da una sconfitta".