M5S: FICO, GRILLO ASSE PORTANTE, DIVISIONE BLOG SACROSANTA

24 gennaio 2018- 12:49

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "Grillo è il garante del M5S, è chiaro sia un asse portante. Sono molto contento che abbia lanciato il suo blog, un blog che, un po' come il 2005, si scaglia nel futuro" dando vita a un'"avventura meravigliosa". Così Roberto Fico, deputato M5S e presidente della Vigilanza Rai, dialogando con i cronisti a Montecitorio commenta l'esordio del nuovo blog di Grillo, con gestione separata dalla Casaleggio associati. "Bello il concetto 'basta opinioni, andiamo sulle idee'", per Fico "significa anche andiamo sui programmi generali che vogliamo portare avanti per l'Italia". Ora il blog delle Stelle, che ha preso l'eredità del vecchio blog di Grillo, "parla di idee parlamentari e politica, la divisione era sacrosanta e mi sembra giusto ci sia stata". Il fatto che sia avvenuta a poche settimane dalle elezioni politiche non nasconde dissidi tra Grillo e Casaleggio o fratture tra Grillo e il Movimento, assicura Fico rispondendo a chi gli chiede di eventuali rotture, ma "è una coincidenza. Il processo di divisione dei blog andava avanti da tempo, e noi non abbiamo fatto calcoli. Non c'entra davvero nulla con le elezioni politiche".