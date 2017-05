M5S: FICO, NON CI SONO DEPUTATI A RISCHIO SOSPENSIONE

11 maggio 2017- 14:51

Palermo, 11 mag. (AdnKronos) - "Non mi piace dover tornare sulla solita polemica con alcuni giornalisti e verso la bassa qualità di una certa stampa. Ma quando apro i giornali e leggo di parlamentari in bilico, mi chiedo che significa? Di cosa parliamo?". Così, su Facebook, Roberto Fico (M5S). "Ciclicamente qualche nome di portavoce del Movimento viene segnalato come isolato, ridimensionato, in discesa nel gradimento di non si sa chi, a rischio sospensione, come in alcune agenzie di ieri notte, stando a una non meglio specificata fonte interna o a un generico “si apprende”. Ora è ovvio che il giornalista non possa citare le sue fonti, ma selezionarle sì, e soprattutto non farsi usare - scrive - Queste diffusioni di (non)notizie, fatte circolare per creare malumori o tensioni interne, per noi cadono nel vuoto, sappiamo che si fondano sul nulla. Ma è avvilente vedere giornalisti che si nutrono ancora di questo niente, rinunciando a un’interpretazione di qualità del mondo che osservano e che raccontano, che ancora si prestano a dei giochetti facendosi strumento di un vecchio modo di fare politica arrivato al capolinea". "Questo tempo è finito, è chiaro a chiunque abbia il coraggio di guardare qualche metro in avanti e fuori dai palazzi", aggiunge Fico.