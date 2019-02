26 febbraio 2019- 13:03 M5S: Fioramonti, 'ok discussione su organizzazione, porti novità '

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - Il risultato delle elezioni in Sardegna "è una opportunità di riflessione per tutte le forze politiche" anche se "ogni volta che c'è un minimo arretramento si pone il problema della leadership". Così il Viceministro all'Istruzione, università e ricerca, Lorenzo Fioramonti, commentando le elezioni in Sardegna e il risultato di M5S, a margine del workshop di Leonardo sull'Artico."Noi di M5S siamo sempre stati svantaggiati a livello locale" e "sono contento che si apra una discussione sulla organizzazione del Movimento e che in vista delle Europee questo possa portare delle novità" ha aggiunto Fioramonti.