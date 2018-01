M5S: FIRME FALSE PALERMO, EX DEPUTATI LA ROCCA E CIACCIO DEVOLVONO PARTE TFR ARS (2)

25 gennaio 2018- 12:49

(AdnKronos) - "Nello specifico - annunciano - una parte delle risorse sarà versata al fondo di garanzia dedicato all’emergenza abitativa (destinato a supportare donne e famiglie in difficoltà), creato dall’Oratorio salesiano di Santa Chiara, impegnato da sempre nel dialogo tra le diverse culture che convivono a Palermo, quindi simbolo di integrazione e inclusione sociale. Una parte sarà devoluta al fondo solidale della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte, impegnata nell’accoglienza e nel sostegno degli “ultimi”". E ancora: "Una parte sarà devoluta all’Associazione “Ridi che ti passa” - clown in corsia - che ha lo scopo di valorizzare il sorriso ed il gioco come cura contro il disagio fisico ed emotivo, attraverso interventi di clownterapia all'interno di corsie ospedaliere, case famiglia, comunità alloggio ed ovunque sia necessario (l’Associazione opera prevalentemente presso l'ospedale dei Bambini G. Di Cristina di Palermo)". Ed, infine, "una parte sarà devoluta all’Associazione Siciliana per le Immunodeficienze Primitive (SPIA), punto di riferimento per le famiglie siciliane e per i pazienti affetti da malattie di origine genetica legate al sistema immunitario (le Immunodeficienze primitive sono un gruppo di malattie gravi, rare e poco conosciute, caratterizzate da abnorme suscettibilità alle infezioni per un difetto dei normali meccanismi della risposta immunitaria)"."Il nostro gesto vuole essere un segnale, un esempio, un motivo di riflessione verso chi, oggi, potrebbe dare e fare molto per il prossimo", concludono La Rocca e Ciaccio.