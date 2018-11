12 novembre 2018- 19:59 M5s: Forello, resto al mio posto, no a colpi di mano e riunioni carbonare

Palermo, 12 nov. (Adnkronos) - "Ho appreso dai giornali e da un post su Facebook di questa rotazione. Si tratta di una decisione illegittima, non perché io voglia mantenere la carica, ma per le modalità, gravissime, in cui è avvenuta, violando ogni regola. Spero si tratti di un incidente di percorso, perché altrimenti sarebbe un vero e proprio colpo di mano". A dirlo all’Adnkronos è Ugo Forello, capogruppo del M5s al Consiglio comunale di Palermo, dopo il post sulla pagina Facebook del Movimento di Palermo che annuncia la rotazione alla guida del gruppo pentastellato a Sala delle Lapidi. Forello punta il dito sulle "riunioni carbonare" che avrebbero deciso il suo successore, in contrasto con quanto stabilito "durante una riunione ufficiale del gruppo, che aveva designato Giulia Argiroffi in nome di un’alternanza uomo/donna decisa da tempo". Di più. "La circostanza che si sarebbe svolta una riunione carbonara senza la partecipazione dell’attuale capogruppo e di un altro componente del consiglio comunale M5s, Giulia Argiroffi - che avrebbe dovuto sostituirmi alla conclusione della sessione bilancio - mina la fiducia dei cittadini e attivisti che credono ancora nei principi di trasparenza e legittimità". La rotazione dentro il gruppo al Consiglio comunale di Palermo arriva dopo la presa di posizione di Forello contro le parole di Di Maio nei confronti dei giornalisti. "Una strana coincidenza" dice, spiegando che nessun cambio "può essere ratificato domani senza una riunione del gruppo consiliare. E’ inaccettabile che qualcuno dall’esterno decida".