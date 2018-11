12 novembre 2018- 19:59 M5s: Forello, resto al mio posto, no a colpi di mano e riunioni carbonare (2)

(Adnkronos) - Per Forello quanto accaduto rappresenta "un gravissimo sgarbo politico e istituzionale. Non vorrei pensare ad un’azione di epurazione e sanzionatoria volta a impedire a ciascuno di noi, nel rispetto dei ruoli e funzioni, a esprime un libero pensiero". Riguardo alle critiche negli ultimi tempi rivolte al Movimento, Forello aggiunge: "Sono le mie posizioni non ortodosse o quelle del Movimento su alcuni temi? Io ho dato voce a una minoranza che dissente su alcune argomenti. Fino a quando queste voci saranno consentite dentro il M5s il mio posto è dentro il movimento. PEr quanto mi riguarda resto capogruppo fin quando non si svolgerà una riunione regolare e legittima fra i cinque consiglieri comunali di Palermo, gli unici che hanno il potere di decidere se, quando e come sostituire il capogruppo". Poi su Facebook una stoccata al leader pentastellato in Sicilia, Giancarlo Cancelleri. "Non vorrei che dietro tutto ciò ci sia la mano dei vertici del movimento, certo è un fatto notorio che quello che (allo stato illegittimamente) verrebbe indicato come capogruppo è persona di fiducia e legata a doppio mandato con il deputato all’Ars, Giancarlo Cancelleri, e il deputano nazionale, Adriano Varrica".