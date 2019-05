29 maggio 2019- 17:24 M5S: Fraccaro, 'Di Maio punto fermo, con lui avanti cambiamento'

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - “Voglio esprimere massima fiducia e totale sostegno a Luigi Di Maio. La sua decisione dimostra la volontà di ascoltare la voce dei cittadini che lo hanno eletto capo politico, come sempre senza sottrarsi e anzi mettendoci la faccia. Luigi è riuscito a portare il M5S al Governo e con la sua guida abbiamo realizzato il reddito di cittadinanza e le moltissime misure targate M5S che sono state approvate in questo primo anno di legislatura. Ci sono dei cambiamenti da fare e li realizzeremo, ma la guida di Luigi resta un punto fermo. E noi saremo al suo fianco”. Lo scrive su Facebook il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro. “Di Maio non si è mai risparmiato, battendo palmo a palmo le piazze e i territori, incontrando cittadini, lavoratori e imprese. Ha lavorato nelle istituzioni - aggiunge - per portare avanti le battaglie del M5S, giorno e notte. Ho l’onore di essere al suo fianco ormai da anni e non ho mai visto nessuno spendersi così tanto per difendere gli interessi dei cittadini. Una nuova strutturazione è necessaria e decideremo insieme quella che vorremo darci ma Luigi deve continuare con la massima determinazione: per quanto mi riguarda si va avanti riconfermandogli la fiducia. Il M5S - conclude Fraccaro- ha bisogno di lui”.