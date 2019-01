8 gennaio 2019- 15:47 M5S: Gasparri a Grillo, 'metta on line sua condanna'

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - “Raccogliamo la sfida di Beppe Grillo che chiede un collegamento diretto con le procure della Repubblica per avere un monitoraggio delle pendenze giudiziarie dei parlamentari. Racconti anche la sua storia di quando, guidando un'automobile, ha causato la morte di una intera famiglia". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI)."Dicono che sia difficile trovare in rete le tracce di questo episodio. Invece volgiamo sapere quando, come e perché Beppe Grillo è stato condannato. Anche questo deve essere messo on-line. I suoi seguaci non hanno colpe simili ma sono semplicemente degli incapaci che stanno distruggendo l'Italia. Lui, invece, lo ribadisco, è stato condannato a causa della morte di alcune persone. Metta subito on-line tutti gli atti se non è un pagliaccio, se ha coraggio e se ha dignità. Se invece, come penso, ha paura che si sappia chi è lui, taccia per sempre”.