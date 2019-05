30 maggio 2019- 21:15 M5S: Gasparri, 'Rousseau meglio di lampada Aladino'

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - “Incredibile, chi se lo sarebbe mai aspettato, Giggino Di Maio, l’incapace, presunto e cosiddetto vicepresidente del Consiglio è stato confermato capo politico dei grillini dalla fantomatica, fantasmagorica, sorprendete piattaforma Rousseau. Una procedura, come è noto, trasparente, controllabile, perfetta e indiscutibile. È meglio della lampada di Aladino, la sfreghi e accontenta ogni tuo desiderio". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri."Bisogna tenersi Giggino? Domandiamo alla piattaforma -aggiunge- e la piattaforma risponde. Ma che roba. Ma che gente. Avete dimezzato i voti in un anno, per cui non è più vero che uno vale uno, uno vale mezzo. E di questo passo presto ve ne andrete. Prima ancora del doppio mandato. Sarete cancellati dal mezzo mandato e nessuna piattaforma compiacente vi potrà salvare da questo destino. Gigino dimettiti, sei una nullità”.