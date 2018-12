7 dicembre 2018- 16:01 M5S: Gelmini, basta bullismo contro Dall’Osso

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - “Il Movimento 5 Stella la smetta di ‘minacciare’ ritorsioni nei confronti di chi con coscienza ha deciso di abbandonarli, dopo essere stato trattato a pesci in faccia, per abbracciare una nuova esperienza politica. È una vergogna. Piuttosto che fare i bulletti del quartierino, anche sui social, i grillini si chiedano come mai Matteo Dall’Osso ha deciso di cambiare gruppo. Facciano un serio esame di coscienza e comincino ad aprire gli occhi". Lo afferma, in una nota, Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia."Per loro l’orizzonte è cupo, molti sono gli insoddisfatti, tanti cominciano a guardarsi attorno. L’Italia è una Repubblica democratica e i suoi parlamentari, fino a quando non verrà cambiata la Carta costituzionale, sono liberi di decidere a quale gruppo parlamentare aderire. Al collega Dall’Osso esprimiamo piena solidarietà per questo ennesimo atto di bullismo politico che sta subendo, e ribadiamo che in Forza Italia la libertà di pensiero, espressione e azione non è una narrazione ma una realtà, della quale andiamo fieri”, conclude.