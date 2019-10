9 ottobre 2019- 12:06 **M5S: G.Grillo, 'perso voti con gestione verticistica, serve più trasversalità'**

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - “Sulla collettività delle decisioni nel Movimento 5 Stelle sicuramente c’è un dato importante, in un anno abbiamo perso molti voti, questo è innegabile ed è inutile nascondere la testa sotto la sabbia come gli struzzi. Abbiamo perso alcune elezioni regionali che ci hanno visto impegnati tantissimo, a partire dall’Abruzzo. Una serie di passaggi delicati sono andati piuttosto male e con una gestione abbastanza verticistica, se non totalmente. Adesso è importante dire quale sarà il futuro del Movimento". Lo ha detto a Start, su Sky TG24 l’ex ministro della Salute e parlamentare del M5S Giulia Grillo."Ritengo che questo sia il momento storico in cui il Movimento deve capire cosa deve fare da grande con una fase di maturazione importante - prosegue Grillo -. Tutti noi riteniamo fondamentale ristabilire un maggior principio di trasversalità, che nel tempo è diventato sempre più verticistico partendo da un Movimento che era totalmente diverso”.