M5S: GIAMMANCO (FI), SOLO UN BLUFF, SETTA DI GIUSTIZIALISTI E PAUPERISTI

14 febbraio 2018- 16:16

Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - "Il Movimento 5 Stelle è solo un bluff che alla prova dei fatti mostra tutta la sua inconsistenza. I grillini non perdono occasione per sbandierare con supponenza la loro superiorità morale ma la loro presunta onestà è, ancora una volta, crollata miseramente sotto il peso della realtà". Così Gabriella Giammanco, portavoce di Forza Italia in Sicilia e candidata capolista al Senato. "Se c’è ancora chi crede nella loro purezza è un ingenuo e presto si accorgerà di essere stato illuso da una setta di giustizialisti e pauperisti, animati solamente dall’invidia sociale e che vivono grazie all’antipolitica - aggiunge - Al contrario, noi di Forza Italia amiamo la politica perché crediamo che solo grazie alla buona politica i tanti problemi che ci sono stati lasciati in eredità dalla sinistra possano essere risolti. Votare Forza Italia il 4 marzo è un atto di responsabilità, solo così riusciremo a dare una maggioranza stabile e un governo competente al nostro Paese".