4 ottobre 2019- 08:21 M5s: gli auguri di Grillo per i 10 anni, ‘alleanza con Pd step evolutivo’ (3)

(AdnKronos) - Dopo essersi soffermato sull’alleanza col Pd, e aver declassato le critiche a roba “da mummie”, Grillo consegna la sua lettura dell’Italia. “Una cosa sola sembra vera -scrive- il Paese è spaccato in due, oppure si è spaccato le due palle? E’ spaccato in due se è un Paese di tifosi, sennò è pieno di gente stanca ed avvilita, la nuova sfida è attraversare il confronto con potenze economiche spaventose senza che la gente sia oppressa”. “Intrigarsi delle nuove tecnologie senza vederle come status symbol. La logica dei dazi non sarà mai sufficiente. Vedo tanti occhi aperti alla nuova realtà ed alle nuove sfide, sono così entusiasta che abbraccerei persino Mentana!”, conclude Grillo, condividendo con i suoi followers la scena finale del celebre film di Rossellini.