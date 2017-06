M5S: GRILLO A PALERMO PER FORELLO, PRANZO A BASE DI PESCE

7 giugno 2017- 16:37

Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - Pranzo a Palermo per il leader del M5s, Beppe Grillo. Il comico genovese, atterrato nel capoluogo siciliano per i due appuntamenti elettorali in programma oggi in città e a Trapani, ha pranzato in un ristorante nella borgata di Vergine Maria insieme al candidato sindaco pentastellato di Palermo, Ugo Forello, e al parlamentare all'Assemblea regionale siciliana Giancarlo Cancelleri, candidato governatore in pectore alle regionali d'autunno. Per i pentastellati un menù a base di pesce e un gelato. Poi Grillo, jeans, camicia di lino e occhiali da sole, si è concesso una passeggiata sul lungomare prima di partire alla volta di Trapani, dove alle 18 salirà sul palco allestito a piazza Stazione per sostenere il candidato sindaco Marcello Maltese. Alle 21, invece, Grillo sarà di nuovo a Palermo, in via Guttuso, nel quartiere Zen per tirare la volata a Forello. "Ripartiamo dalle periferie - aveva detto nei giorni scorsi il candidato sindaco pentastellato - e il Velodromo è il simbolo del degrado e del fallimento a cui questa amministrazione ha costretto la città". Ad accompagnare il comico genovese sul palco ci saranno anche i parlamentari all’Ars.