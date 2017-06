M5S: GRILLO A PALERMO PER SOSTENERE FORELLO, KERMESSE AL VELODROMO

1 giugno 2017- 12:01

Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - Dopo le indiscrezioni la certezza. Beppe Grillo sarà a Palermo per sostenere la campagna elettorale del candidato sindaco penstastellato Ugo Forello. Una grande manifestazione in programma il 7 giugno alle 21 davanti il Velodromo. "La scelta della location non è casuale - spiega Forello -. Siamo a due passi dallo Zen 1 e davanti al Velodromo intitolato a Paolo Borsellino". Il senso? "Il nostro progetto di città - assicura il candidato a Cinque Stelle - riparte dalle periferie, abbandonate e lasciate nel degrado in questi anni e che dovranno diventare nuovi centri urbani. Il fatto poi di essere a due passi da un impianto dedicato al giudice antimafia è il segno del legame con uno dei padri fondatori del nostro senso di comunità. La lotta alla mafia e alla corruzione devono essere una priorità". Ma la kermesse che vedrà sul palco il comico genovese dopo le tappe a Palermo del vice presidente della Camera, Luigi Di Maio, e domenica di Alessandro Di Battista, ha anche un altro valore simbolico. "Si svolgerà a due passi da impianti sportivi che sono stati lasciati in questi anni in totale abbandono - conclude Forello . Luoghi pubblici degradati e vandalizzati, totalmente distrutti senza che vi sia stata una vigilanza per tutelare beni della collettività. E' il segno del fallimento di un'intera classe dirigente".