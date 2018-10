23 ottobre 2018- 18:20 M5S: Grillo a Renzi, parole strumentalizzate da chi ha fatto nulla per Paese (2)

(AdnKronos) - "Quando mai un comico cita delle patologie, o qualsiasi altra cosa molto seria, se non con l’intento di usarne la chiave metaforica? - chiede - Non lasciamo insultare le nostre intelligenze: in realtà queste sono parole che non vanno proprio pronunciate, come la parola povero, se non per scattarcisi vicino un selfie. Questa è la realtà: chiunque sappia di essere svantaggiato, quando sente scandire mielate parole frou frou al suo indirizzo deve sapere di essere stato appena abbandonato. L’abbandono e la strumentalizzazione coincidono, senza dubbio"."Conosco pienamente i problemi di chi vive il dramma di situazioni familiari quasi impossibili da sostenere, ho rovesciato il corso della mia vita per impegnarmi verso il mio paese, certo non a favore di chi se la spacchia. Vi sono vicino, anche ai prossimi, magari i portatori sani ipocondria... davvero pensate che un comico debbafare lo slalom del vocabolario? Non esiste il politically correct nel mio mestiere, se vuoi essere davvero un comico. Continuerò ad utilizzare metafore e continuerò ad esservi vicino", conclude Grillo.