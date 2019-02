15 febbraio 2019- 18:18 M5S: Grillo a Roma lunedì, atteso incontro con Di Maio

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - "Deciderà all'ultimo minuto utile, al solito", dice chi lo conosce bene. Ma lunedì prossimo Beppe Grillo arriverà a Roma, per tornare a calcare il palco del Teatro Brancaccio con la sua Insomnia, in cartellone martedì e mercoledì prossimi. Così qualcuno, nelle file del M5S, si domanda se il garante del Movimento spunterà lunedì alla riunione dei parlamentari grillini, che dovranno affrontare con Luigi Di Maio la 'metamorfosi' del M5S, annunciata nei giorni scorsi sul blog. Un incontro - che di fatto non è ancora scritto nero su bianco nelle rispettive agende- dovrebbe essere nell'ordine delle cose, visto che Grillo e Di Maio non si incrociano da parecchio tempo ormai: al brindisi di Natale all'hotel Forum Di Maio mancò per un vertice a Palazzo Chigi che andò avanti fino a tarda notte, alla presentazione del reddito di cittadinanza è stato Grillo a far mancare la sua presenza, data per scontata fino alla sera prima. Ma stavolta un faccia a faccia sembra non rinviabile, visto che si tratta di un momento delicato per il Movimento: un passaggio che ne segnerà la storia, aprendo probabilmente alle liste civiche sul territorio e a una nuova struttura che qualcuno azzarda a definire 'segreteria politica'. Per questo, a quanto apprende l'Adnkronos, non è escluso che la settimana prossima possa arrivare a Roma anche Davide Casaleggio, con cui nei giorni scorsi non sono mancate frizioni proprio per i cambiamenti che investiranno il Movimento nei mesi a venire.