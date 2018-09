22 settembre 2018- 14:31 M5S: Grillo a Salone Gusto Torino, esaltare eccellenze Italia

Roma, 22 set. (AdnKronos) - "Grazie a Carlin Petrini per l’ospitalità ricevuta. Ho incontrato moltissimi ragazzi, giovani agricoltori del futuro: saranno loro che troveranno soluzioni sostenibili per il cibo di domani. Avranno tra le mani uno dei lavori più belli e affascinanti: prendersi cura di un bene primario comune, quello dell’ambiente. Sarà loro compito rilanciare comunità messe al margine da un concetto distorto di sviluppo, basato solo su crescita senza qualità". Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo, dopo la visita al Salone del Gusto di Torino."Le basi per questo futuro -aggiunge- dobbiamo gettarle noi, creando relazioni tra i cittadini. Carlin Petrini, con il suo impegno, sta facendo moltissimo. Ha creato un vero e proprio miracolo! Mette in contatto le persone, crea relazioni umane. E’ quello che dovrebbe fare ogni giorno la politica. Come per l’arte, la storia e la cultura, abbiamo, con la nostra passione per il cibo, una delle più grandi ricchezze al mondo. Esaltare queste eccellenze -conclude Grillo- deve essere il nostro obiettivo primario, sia per una nostra ricchezza personale ma anche per un rilancio economico del nostro Paese".