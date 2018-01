M5S: GRILLO BRUCIA I TEMPI, ENTRO UNA SETTIMANA ADDIO BLOG A CASALEGGIO ASSOCIATI (2)

11 gennaio 2018- 14:06

(AdnKronos) - Attorno a quel primo post Grillo ha costruito anche alcuni passaggi dei suoi ultimi spettacoli, romanzando il momento in cui -impacciato e timoroso- pubblicò quelle poche righe stringate affacciandosi al mondo del web. Ma un post dopo l'altro, nel giro di poche stagioni, Grillo conquistò un posto di rilievo nella classifica dei blog più letti al mondo, e Gianroberto Casaleggio tenne fede alla promessa fatta al comico genovese nel loro primo incontro: facciamo un blog e sarà tra i più letti del pianeta.Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata, dal 'vaffa-day' alla nascita del M5S, passando per lo tsunami tour e l'imprevedibile approdo dei grillini in Parlamento. Oggi Grillo, che resta garante del Movimento e padre nobile, sembra tenere fede a quel passo di lato annunciato anni fa, mentre si rincorrono insistenti le voci di un raffreddamento dei rapporti con Casaleggio junior. Sempre più defilato dal mondo pentastellato e impegnato nei suoi tour teatrali, Grillo tornerà in scena a Roma il weekend prima del voto (23 e 24 febbraio), segno che anche la campagna elettorale non lo vedrà probabilmente tra i protagonisti. Intanto ieri a Genova non c'è stato nessun incontro con il candidato premier del M5S Luigi Di Maio, presente nel capoluogo ligure per una serie di appuntamenti elettorali.