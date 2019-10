14 ottobre 2019- 17:42 **M5S: Grillo, elevato ha autorità su uomo comune o sarebbe solo un politico**

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - Gli "elevati possono contribuire alla rigenerazione della politica se essi sono genuinamente degli Elevati. Si potrebbe anzi dire che nella Storia universale solo i grandi Elevati, come Solone, sono stati dei grandi politici. I non Elevati possono conquistare il potere politico, ma senza elevazione, saranno ricordati solo come dittatori, tiranni o semplicemente uomini politici". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog, in un lungo post all'indomani di Italia 5 Stelle, la kermesse del Movimento che lo ha visto impegnato in prima linea."Cos’è un Elevato? Sicuramente un individuo eccezionale, un grande uomo. Come lo si riconosce? In base all’interesse che suscita nel popolo. L’Elevato è un individuo che possiede autorità sull’uomo comune. Questa autorità può essere solo di tre generi, però, estetica, etica e religiosa. Altrimenti parliamo solo di politici, non di Elevati", scrive Grillo che, come noto, all'interno del Movimento si autodefinisce l''Elevato'.