8 gennaio 2019- 15:11 **M5S: Grillo, 'fedina penale parlamentari sia on line'**

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - Beppe Grillo, garante M5S, lancia sul suo blog la proposta di mettere on line la 'fedina penale' degli eletti in Parlamento sul modello (non attuato, però) della Francia. "Perchè non realizzare lo stesso strumento (ufficiale) collegato direttamente con la procura delle Repubblica Italiana, per i nostri eletti in parlamento? I cittadini sicuramente ringrazierebbero".