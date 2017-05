M5S: GRILLO, IN MARCIA PER REDDITO CITTADINANZA FIACCOLA DI DIGNITà

19 maggio 2017- 18:10

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - "Di fronte a 17 milioni di persone a rischio povertà il reddito di cittadinanza è la priorità del Paese. Per questo domani marceremo tutti insieme per ricordare a tutti che la povertà è un crimine contro l'umanità e come tale va combattuta e debellata. Marceremo con delle fiaccole che rappresentano la fiamma della dignità che deve accendersi per 17 milioni di italiani". Lo scrive Beppe Grillo sul blog.