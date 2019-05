29 maggio 2019- 15:20 M5S: Grillo, 'incredibile, chi lavora battuto da personaggio virtuale come Salvini'

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Forse può sembrare incredibile che una persona, che ha cercato in tutti i modi possibili di portare a casa risultati nel mondo reale, perda strada rispetto ad un personaggio unicamente virtuale, ma è quello che è successo: svolazzare nei cieli del paese parlando di immigranti che non partono quasi più da un pezzo ha riscosso più simpatie rispetto al lavoro che la nostra parte di “governicoli” ha realizzato". Lo scrive Beppe Grillo in un passaggio del post sul suo blog in cui esprime il personale sostegno a Luigi Di Maio: "Deve continuare la battaglia che stava combattendo prima".