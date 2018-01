M5S: GRILLO LANCIA SUO BRAND, NASCE 'GRILLO SRL', 10 EURO CAPITALE SOCIALE/ADNKRONOS

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - Sede a Genova, in piazza della Vittoria 7/2. Amministratore unico Beppe Grillo, detentore delle quote della società al 100%. Non un grande patrimonio al momento, considerando che il capitale sociale ammonta appena a 10 euro. Il nuovo blog di Beppe Grillo muove i passi da una nuova società -la beppegrillo s.r.l.- una società a responsabilità limitata nata il 22 dicembre 2017, esattamente un mese fa.Nei documenti, in possesso dell'Adnkronos e depositati presso la Camera di commercio di Genova, è indicato anche l'oggetto sociale, con le finalità della nuova società. E -curiosità- oltre allo sviluppo di piattaforme online, blog, web, applicazioni mobile ecc., vendita di spazi pubblicitari online e offline, organizzazione di convegni, meeting, congressi e fiere, c'è anche indicata "l'apertura in proprio di punti vendita, l'affiliazione online e offline nonché la vendita, attraverso negozi gestiti da terzi, delle idee, prodotti, design" nati dalla nuova creatura web di Beppe Grillo. Chissà che presto non vedremo commercializzati, ad esempio, gli occhiali da sole a firma 'Beppe Grillo' che il garante del M5S è solito sfoggiare nelle sue uscite pubbliche a favore di fotografi e telecamere.Non solo. Tra le prerogative della neonata società c'è anche lo sviluppo di software per la creazione di applicazioni (app) e di e-book, così come "l'ideazione, la creazione, lo sviluppo, l'implementazione e la gestione di sistemi e piattaforme informatiche accessibili attraverso anche la rete internet", grazie anche alla collaborazione "con università internazionali".