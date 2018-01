M5S: GRILLO LANCIA SUO BRAND, NASCE 'GRILLO SRL', 10 EURO CAPITALE SOCIALE/ADNKRONOS (2)

(AdnKronos) - Ma i progetti di Grillo non si fermano qui. Sarà una delle attività della s.r.l. targata Grillo anche la "realizzazione a fini istituzionali, promozionali, pubblicitari, produttivi e di vendita, anche per conto terzi, di piani editoriali, di design, materiale grafico, oggettistica, di acquisirne, cederne ed utilizzarne diritti di autore o di riproduzione".Nell'oggetto sociale sono indicate una serie di attività che fanno parte anche del core business della Casaleggio Associati, la 'casa madre' del blog di Grillo fino a ieri. Spazio anche all'editoria, con "l'ideazione e la gestione di attività editoriali ivi incluse le attività di pubblicazione di contenuti informativi via internet nonché la creazione e la gestione di periodici". Dulcis in fundo, la società potrà anche "partecipare a consorzi e ad appalti sia pubblici che privati". La durata della beppegrillo s.r.l. è fissata al 31 dicembre 2050: una data forse anche simbolica, dato che nel programma di governo M5S quello è l'anno in cui i 5 Stelle ambiscono a far uscire l'Italia da un'economia energetica basata sul consumo del petrolio.