15 gennaio 2019- 19:11 M5S: Grillo, mai insultato italiani a Oxford Union

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - Beppe Grillo smentisce di aver insultato gli italiani che hanno lasciato il Paese per motivi di studio o lavoro in occasione dello suo speach alla Oxford Union: "Non ho attaccato nessuno. Nessun insulto", afferma ai microfoni di Stasera Italia, in onda questa sera alle 20.30 su Retequattro. Il fondatore del M5S giudica inoltre positivamente la sua visita alla Oxford Union: "Bellissima, era pienissimo. Ci siamo scambiati delle disinformazioni che loro hanno su di noi e noi che abbiamo su di loro. Penso di aver dato una buona impressione".