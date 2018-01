M5S: GRILLO, ONLINE IL NUOVO BLOG, UTOPIA PER ANDARE AVANTI (2)

23 gennaio 2018- 10:24

(AdnKronos) - "Bisogna capire che bisogna essere sempre curiosi - prosegue Grillo - il mio mantra è questo qui, la vita è essere curiosi. Quando non sei curioso sei morto. Quindi io comincio questa avventura con un entusiasmo straordinario e cosa posso dirvi, sono uno che ha vissuto di parole, e la parola modifica il pensiero, modifica il modo di pensare e quando tu sei convinto che la parola abbia quel significato è lì che vieni anche tradito dalla parola stessa". "Oggi le parole sono tradimento, vengono usate oggi certe parole. La crusca ogni tanto fa delle uscite meravigliose su come dire che da uno vale uno. Dovrebbe essere non detto perché è una chiave popolare, quindi con la chiave popolare ci si ingrazia le persone durante le votazioni, cioè delle cose veramente… Poi magari sul populismo sono dette, come delle bastonate, oppure sul pauperismo". L'intervento di Grillo è lungo e corposo, ben differente da quello con cui aveva aperto il vecchio blog, un post di due righe stringate. "E allora, allora ho dei dubbi, mi fermo, sbaglio - ammette - ma lo sbaglio mi dà poi la forza di recuperare, è il coraggio lo sbaglio. Lo sbaglio è il nostro coraggio, anche quando sai di non farcela, sai che non ci sono i numeri, sai che un’impresa impossibile, ebbene riuscire ad andare avanti è essere coraggiosi. E’ l’unica forma di coraggio che io conosca, ma è meravigliosa". (segue)