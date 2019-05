29 maggio 2019- 15:02 M5S: Grillo, 'paghiamo lotta a corruzione, colpo di coda di parte marcia paese'

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - Per Beppe Grillo, che oggi torna a far sentire la sua voce dal blog schierandosi al fianco di Luigi Di Maio, il M5S paga anche la lotta alla corruzione. "Vogliono anestetizzarci tutti per liberare la loro regina rinchiusa nella torre: Formigoni - scrive il garante del M5S - Abbiamo fatto la prima legge vera contro i corrotti ed i corruttori, credo che stiamo pagando questo. Si fingono sommelier di questioni economico/finanziarie ma è semplicemente il colpo di coda di quella parte marcia del paese che crede di nascere assolta per diritto ereditario"."Siamo di fronte ad un fenomeno di rigetto dell’Italia peggiore nei confronti del movimento", scrive il fondatore del Movimento.