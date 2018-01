M5S: GRILLO, TUTTO TRANNE PAUPERISTA - IO INCOMPETENTE? E' VANTO

23 gennaio 2018- 10:24

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - Tutto "tranne pauperista". Grillo, nel suo nuovo blog, sembra dare una risposta a Silvio Berlusconi, pur non nominando mail il leader di Fi o altri esponenti politici. "Mi han dato del pauperista - dice in un video con cui apre la sua nuova avventura editoriale - Ora io posso essere tutto tranne un pauperista. Poi confondono il pauperismo, depauperismo con l’effetto, la causa, la causa con l’effetto. Il pauperismo sono sacche di povertà determinate da brutte economie, brutti governi. Questa gente è stata al governo, ha causato una sacca di povertà, quindi un depauperamento nel limitare di 10 milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà e poi danno del depauperista a me che non sono altro che stupito da questa, da questa ignoranza cosmica, veramente". Grillo risponde anche a un'altra accusa che gli viene mossa. "Ecco competenza, incompetenza. Quando io vengo definito un incompetente, io voglio la definizione di cos’è la competenza. Perché non essere competente, cioè essere incompetente in un mondo che se ne sta andando, in un mondo di disgregazione come questo, per me è una nota di vanto, e allora questi si attrezzano, si equipaggiano con tutti i sistemi possibili per portare avanti un mondo che si sta decomponendo".