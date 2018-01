M5S: GRILLO, TUTTO TRANNE PAUPERISTA - IO INCOMPETENTE? E' VANTO (2)

23 gennaio 2018- 10:24

(AdnKronos) - "Io sono un po’ competente - prosegue Grillo - cominciò a essere un pochino più competente nel mondo che arriverà, nel mondo che arriverà per i miei figli, per i miei nipoti, un mondo dove ci sarà la mobilità in un certo modo, un mondo dove i giovani non compreranno più la casa, non compreranno più la macchina, gireranno in bicicletta, a piedi, dove l’ambiente la farà magari da padrone, dove ci saranno i blockchain, le valute criptate, la cripto-informazione, dove ci sono mondi che loro non sanno neanche pronunciarne la parola esatta. Allora essere un incompetente nel loro mondo per me è una nota di vanto, ma di vanto".