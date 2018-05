7 maggio 2018- 10:30 M5S: Grillo vola a New York per il Future of Everything Festival

Roma, 7 mag. (AdnKronos) - Mentre a Roma Luigi Di Maio è alle prese con un nuovo giro di consultazioni, Beppe Grillo è in partenza per New York per prender parte al Future of Everything Festival. A darne notizia lo stesso garante del Movimento, che ha postato su Instagram una foto che lo ritrae in aeroporto pronto per la partenza.