25 settembre 2019- 16:03 M5S: gruppo in fibrillazione, 5 senatori contattano Italia Viva

Roma, 25 set. (AdnKronos) - Sarebbero almeno 5 i senatori pentastellati che avrebbero contattato il gruppo di Italia Viva a palazzo Madama. E' quanto apprende l'Adnkronos da fonti parlamentari. Interlocuzioni sarebbero in corso anche con altri gruppi, con una senatrice M5S a un passo dal Misto. Si vocifera di contatti anche con i forzisti, sebbene questa opzione metterebbe a rischio la tenuta del governo e il futuro della legislatura. Chi guida il fronte dei 'rivoltosi' al Senato parla di numeri più contenuti. Comunque sia si registra un clima di fibrillazione a palazzo Madama e sia al Senato che alla Camera si guarda con sospetto, in particolare, agli eletti nell'uninominale, ovvero i più 'civici' e meno fedeli alla causa grillina. "Con 5 senatori M5S i contatti sono in corso", dicono da Italia Viva.